Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
2. 11. 202557 minut

Otevře nová vláda dveře ruskému vlivu jak to prosazoval Miloš Zeman před odhalením Vrbětic?

Záznam debaty s Jaroslavem Spurným na festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava o jeho knize Vrbětice i o tom, jak by se k dopadům kauzy mohla postavit nová vláda.

Jaroslav Spurný
,
Ondřej Kundra

Odhalení ruského útoku na muniční sklad ve Vrběticích byl přelomem v boji proti ruské špionáži. Vláda byla donucena vypovědět desítky ruských agentů a vycouvat z nápadu svěřit jadernou zakázku ruskému Rosatomu. Detailněji vše popisuje kniha Jaroslava Spurného Vrbětice: ruská operace, která změnila Česko. Změnila ho ale dlouhodobě? Jaké jsou tu nyní, po rozpoutání ruské agrese na Ukrajině, aktivity ruské špionáže? A vzroste její vliv poté, co do vlády Andreje Babiše míří SPD, které chce vystoupení Česka z NATO? Debatu s Jaroslavem Spurným z jihlavského festivalu moderuje Ondřej Kundra.

