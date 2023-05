Spojené státy obnovily výzkum netopýřích virů, Číňané jsou z experimentů vyloučeni

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Americké Národní ústavy zdraví (NIH), sponzor biomedicínského výzkumu v USA, obnovily za zpřísněných podmínek grant umožňující studium nebezpečných netopýřích koronavirů. Stává se tak tři roky poté, co byl grant pozastaven kvůli podezření, že se výzkum probíhající ve spolupráci s čínskými vědci stal příčinou pandemie covidu. Většina vědců obnovení grantu oceňuje, důvod k pochybnostem přesto zůstává.

Příjemcem peněz z grantu je americká nezisková výzkumná organizace EcoHealth Alliance vedená parazitologem Peterem Daszakem, která již v roce 2015 vytvořila na Severokarolínské univerzitě v USA metodami genetického inženýrství velmi rizikový hybridní koronavirus. Šlo o křížence SARS (původce pandemie z let 2002-2004) a jiného netopýřího viru. Nový virus dokázal infikovat lidské buňky podobným způsobem jako později původce současné pandemie SARS-CoV-2 a jednou ze spoluautorek experimentu byla viroložka Š’ Čeng-li z Wuchanského virologického ústavu (WIV).

Další pokusy, jejichž cílem bylo netopýřím virům do hloubky porozumět, a lépe se tak připravit příchod nemoci podobné SARS, pak probíhaly právě pod vedením viroložky Š’ v Číně. Spočívaly nejen v odběru vzorků netopýřích virů z přírody, ale také v dalších genetických experimentech. Do konstantního genetického základu netopýřích koronavirů vkládali wuchanští vědci geny pro různé verze spike proteinu, povrchového výběžku, který viru umožňuje pronikat do buněk napadeného organismu. Výsledkem byla sada virů, jež v přírodě neexistují a vzájemně se liší mírou nakažlivosti vůči lidským buňkám.

Na podzim roku 2019 se v okolí wuchanského ústavu začala šířit záhadná nemoc, která brzy přerostla v pandemii nového koronaviru. V dubnu 2020 byl pak grant pro EcoHealth Alliance pozastaven pro podezření, že americké peníze v rámci grantu, ale v rozporu s jeho pravidly financovaly takzvaný gain-of-function (GOF) výzkum, neboli experimenty, kdy vědci úmyslně vytvářejí nové nebezpečné viry.

O pár měsíců později se v americkém Senátu strhla ostrá výměna názorů mezi Anthonym Faucim, respektovaným vědcem a tehdejším šéfem NIH, a republikánským senátorem Randem Paulem; Fauci odmítl, že by jeho organizace financovala výzkum GOF. Paul se ho otázal, zda si uvědomuje, že lhát v Kongresu je trestné. Fauci se hájil tím, že komise schvalující grant usoudily, že o GOF nejde.

Řada odborníků s pozastavením grantu nesouhlasila, rozhodnutí podle nich bylo spíše politické než vědecké. „My vědci nemáme rádi, když politici zasahují do vědy,“ vysvětluje Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR a doplňuje, že genetické experimenty s viry mohou být důležité: „Kdybychom je neprováděli, nedokázali bychom tak rychle vyvinout tak dobrou vakcínu proti covidu, protože bychom o těch věcech nic nevěděli.“

Na druhou stranu se ve vědecké komunitě nikdy nepřestalo debatovat o možnosti, že virus SARS-COV-2 unikl z laboratoře (byť diskuse probíhaly v různých obdobích s různou intenzitou). Řada vědců proto kritizovala skutečnost, že důležitou roli v pátrání po příčinách pandemie sehrával právě Daszak, šéf EcoHealth Alliance a muž s jasným konfliktem zájmů. Od samého počátku razil přesvědčení, že wuchanský výzkum nemá s pandemií nic společného, a předkládal pro to důkazy, které řada vědců později označila za sporné.

Anthony Fauci během slyšení v Senátu • Autor: REUTERS

Tím se dostáváme do současnosti, kdy byl grant obnoven. Wuchanský ústav je nyní z experimentů částečně vyloučen s argumentem, že odmítl vydat laboratorní deníky a záznamy, které by mohly příčiny pandemie osvětlit. Úplný konec spolupráce to ale není, ústav má nadále dodávat údaje ze svých genetických databází. Součástí výzkumu také už nebude sběr vzorků obsahujících přírodní netopýří viry. Vědci však nadále smějí - a také hodlají - vytvářet virové chiméry, pseudoviry představující tentokrát kombinaci přírodních koronavirů a „hodných“ virů; takových, které nemohou u člověka vyvolat onemocnění.

„Jsme potěšeni. Můžeme se znovu pustit do práce,“ ocenil Daszak rozhodnutí NIH pro časopis Science. "Mělo se to stát už dávno. Pozastavení grantu odráželo stranické dělící linie v politice, skutečnost, že (tehdejší prezident) Trump a dnes mnoho republikánů nefér způsobem útočí na vědu,“ doplnil jej nobelista Richard Roberts z New England Biolabs.

Také mnozí další vědci rozhodnutí schvalují - včetně někdejší kritičky EcoHealth Alliance a Daszakových experimentů Aliny Chan z Broad Institute v Massachusetts, která pro Science uvedla, že riziko bylo podle ní sníženo dostatečně. Naproti tomu známý kritik GOF výzkumu Richard Ebright z Rutgers University s rozhodnutím nesouhlasí a označuje jej za pobuřující, protože EcoHealth Alliance podle něj v minulosti opakovaně porušovala pravidla. Na druhou stranu Ebright věří, že pravidla pro výzkum GOF budou zpřísněna. „Americký Kongres se o tuto záležitost začal zajímat. Pravděpodobně podnikne potřebné kroky,“ odpovídá na dotaz Respektu a zároveň obviňuje Fauciho, že před Kongresem úmyslně vypovídal nepravdivě.

Jiné zdrojeovšem věc líčí v méně jasném světle: wuchanské experimenty podle většiny vědců opravdu spadaly pod definici GOF, což bylo v rozporu s pravidly grantu. EcoHealth Alliance tedy pravidla zřejmě skutečně porušila: když se ukázalo, že některé mutované wuchanské viry se v plicích pokusných myší vybavených lidskými geny množí podstatně rychleji než původní přírodní virus, měly být experimenty okamžitě zastaveny. Právě to je totiž znakem „gain of function“ – získání nové vlastnosti, umělého zvýšení nebezpečnosti daného patogenu.

K zastavení pokusů ale nedošlo, což EcoHealth Alliance vysvětluje tím, že jiné viry se množily naopak pomaleji - a i ty, které „zdivočely“, po nějakém čase svoji aktivitu utlumily. Výsledky prý navíc organizace poctivě hlásila NIH, dozorčí orgány ovšem důvod k ukončení výzkumu neshledaly. Sám Fauci nicméně tyhle podrobnosti nemusel v době své výpovědi znát. A při pátrání po příčinách pandemie je nutné přiznat, že viry, s nimiž se ve Wu-chanu experimentovalo, se od SARS-COV-2, alespoň pokud víme, dost výrazně lišily.

