0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
9. 9. 20254 minuty

Učitelé na šikanu často nestačí, ale dětem brzy uleví snazší zapojení odborníků

Podle nového průzkumu se s psychickým a fyzickým násilím potýkají tři čtvrtiny tříd na základních školách

Markéta Plíhalová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Jak moc čelí žáci a studenti šikaně? Změřit jeden z obávaných fenoménů školních lavic a dvorů není jednoduchý úkol. Hodnoty z jednotlivých šetření z poslední doby se liší. Záleží na tom, koho se výzkumníci ptají a co pod pojem šikana zahrnou. Každopádně však nejde o okrajovou záležitost, která by se týkala jen hrstky školáků.

Například Česká školní inspekce na jaře 2023 uvedla, že šikanu mezi žáky v předcházejících třech letech alespoň jednou muselo řešit 57 procent základních a 63 procent středních škol. Loni na podzim zveřejnila výsledky svého šetření vzdělávací společnost Scio: asi 64 procent žáků druhého stupně uvedlo, že se se šikanou nesetkalo, zhruba čtvrtina o ní věděla z doslechu a desetina dětí jí byla svědkem. Za oběť šikany se v průzkumu označilo 13 procent dotázaných žáků a dvě procenta přiznala, že šikanovala druhé.

Nejčerstvější data teď zveřejnila společnost GTS Alive, která vydává žákovské a studentské průkazy ISIC. Na šikanu se dotazovala přímo studentů. Oslovila osm stovek středoškoláků a ptala se jich nejen na současnost, ale také na zkušenosti ze základní školy. Jejich výpovědi ukázaly, že se šikana objevuje ve třech čtvrtinách tříd na základních školách a v jednom ze tří třídních kolektivů na školách středních.

↓ INZERCE

A co by nejvíc pomohlo ve chvílích, kdy se šikana ve třídě odehrává? Podle dotázaných studentů v první řadě přísnější tresty pro agresory. Viděno očima (potenciálních) obětí lze touhu po spravedlnosti chápat, a v extrémních případech je to jistě i namístě, osobně bych ale za efektivnější považovala zaměřit se na další možnosti, které dotázaní zmínili: podporu lepších vztahů ve třídě a větší dohled učitelů a dalších zaměstnanců školy. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články