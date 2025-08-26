0:00
Astrounat Brázda
Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
26. 8. 20254 minuty

První školní den má být sladký. Pak už jen, aby nadšení vydrželo

Prvňákům mohou pomoci drobné rituály, kornout bonbonů a chytrý socializační plán

Markéta Plíhalová

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota a Silvie Lauder.

Do konce prázdnin zbývá už jen pár dní. Milion českých školou povinných žáků v pondělí usedne do lavic, 118 tisíc z nich vůbec poprvé v životě. Rodiče i učitelé, a to nejen v Česku, se každoročně snaží, aby měli prvňáčci svůj první den ve škole co nejpříjemnější a hned zkraje nepřišli o nadšení z nové životní etapy.

Se vzdělávací iniciací se tak pojí nejrůznější tradice a zvyky. Například v Japonsku prvňáci dostávají od rodičů či prarodičů speciální bytelné školní tašky zvané randoseru, které jim mají vydržet celý první stupeň. V Itálii zase děti vyrážejí do školy ve zbrusu novém pracovním plášti s kulatým límečkem, který si mohou sami dozdobit dle libosti.

V Rusku se 1. září slaví jako Den poznání. Do škol vyrážejí celé rodiny ve slavnostním oděvu, recitují se vlastenecké básně a zní projevy. Školy v tento den pravidelně navštěvuje i prezident Vladimir Putin. Ve Spojených státech je tradicí fotit prvňáky s cedulkami, na nichž je uvedený konkrétní ročník, do něhož právě nastupují.

Také v Česku mívá první školní den slavnostní nádech. Děti v doprovodu rodičů do školy hrdě vyrážejí s pečlivě vybranou aktovkou na zádech a v ní s penálem plným čerstvě ořezaných pastelek. Někde školy prvňákům symbolicky předávají zdobné šerpy. V některých regionech je zvykem věnovat třídní učitelce kytici anebo přinést do školy kornout plný sladkostí. Tenhle zvyk se mnohem víc rozšířil v Německu a Rakousku. Sladkosti mají dětem zpříjemnit nástup do školy, ale plní také socializační funkci, slouží jako nástroj k navazování prvních školních přátelství. Kdo by se nekamarádil se spolužákem, který se rozdělí o dobroty?

