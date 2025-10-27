Garrigue: Irsko má prezidentku – Trumpův další mír – Výhra argentinské pravice
Viktor Orbán k sobě láká mladé, ale jeho vyzyvatel je pořád o krok napřed
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Budapešti,
minulý týden si Maďarsko připomínalo krvavé potlačení revoluce z roku 1956 a současný premiér Viktor Orbán i jeho největší vyzyvatel Péter Magyar den využili k poměřování svých politických sil před dubnovými volbami. Kolega Tomáš Brolík ve svém textu popisuje, proč je Magyar a jeho strana TISZA největším ohrožením Orbána za posledních patnáct let i jak se oba relativně vyrovnané bloky snaží získat poslední nerozhodnuté voliče. Nejdřív se ale pojďme podívat, co se děje ve světě.
Pět světových zpráv
