Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
18. 9. 20256 minut

Garrigue: Stávky ve Francii - Zákaz telefonů ve švédských školách - Nová etiopská přehrada

Na Nilu končí věčná éra. Ta nová vyvolává existenční úzkosti i naděje

Magdaléna Fajtová
,
Tomáš Lindner

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Addis Abeby a Káhiry,  

Etiopie slavnostně otevřela přehradu a vodní elektrárnu na Nilu – od nového důležitého zdroje elektřiny si tato velká africká země slibuje hlavně obrovský impulz pro svou industrializaci. Jenže dál po proudu Nilu situaci s nulovým nadšením sleduje Egypt, který se bojí, jak přehrada na klíčovém vodním toku dopadne na každodenní život jeho obyvatel. Více se dočtete v textu Tomáše Lindnera, kterým tentokrát přispěl do našeho zahraničněpolitického newsletteru. Nejdříve se ale tradičně podívejme, co se za hranicemi Česka děje a řeší. 

