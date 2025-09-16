Chceš jít ven bez čepice? No tak si zmrzni. FAFO nahrazuje laskavé rodičovství
Vyznavači nového výchovného trendu věří, že děti mají pocítit důsledky vlastních rozhodnutí
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Respektu už bylo dost, přichází FAFO. Ne, nechystáme se oznámit zásadní změnu názvu našeho periodika. Řeč je o novém výchovném trendu, který má ambici ukončit dosavadní nadvládu laskavého rodičovství. FAFO je zkratka pro anglický výraz „Fuck around and find out“ a v obecném smyslu se používá, kdykoli chceme někoho varovat: Jen si zahrávej a uvidíš.
V souvislosti s rodičovstvím se termín začal objevovat až v poslední době a asi není těžké uhodnout, jakou výchovnou filozofii nese – vyznavači FAFO věří, že nejlepší rodičovskou službu svým potomkům prokážou, když je nechají pocítit důsledky jejich rozhodnutí. Nevezmeš si čepici, tak si mrzni. Odmítl jsi večeři, tak půjdeš spát hladový. Chceš sjet klouzačku hlavou dolů, i když jsem ti dvakrát řekla, že je moc prudká? Natlučeš si, tvoje volba.
Americký deník The Wall Street Journal připomíná, že v uplynulých desetiletích bylo mezi rodiči generace Z běžné to s disciplínou a přísností příliš nepřehánět. V Americe se tento převažující výchovný styl obvykle označuje jako „gentle parenting“, tedy laskavé rodičovství. Kritici, jak deník uvádí, však důsledky přehnané vlídnosti spojují s potížemi, které jsou pro zoomers typické. Třeba vycházejí špatně se šéfy a kolegy, protože jim rodiče nikdy neřekli ne. Nebo trpí depresemi a úzkostmi, protože matka či otec vždycky vyřešili všechny jejich problémy za ně.
The Wall Street Journal také naznačuje, že vzestup nové výchovné strategie, která je v mnoha ohledech protikladem laskavého přístupu, odráží aktuální rozdělení americké společnosti. Autorka textu uvádí, že sice nelze přímo říct, že laskaví rodiče vychovávají sněhové vločky a FAFO rodiče zase potenciální stoupence filozofie prezidenta Donalda Trumpa známé jako MAGA (Make America Great Again), avšak jistá paralela tu podle ní existuje.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu