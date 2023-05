Sultán Erdogan se poprvé po dvaceti letech bojí porážky

Není tomu tak dávno, co jsme si ve středu Evropy mohli dovolit dění v Turecku přehlížet. Když zrovna nestouplo napětí ve vztazích v Řeckem (a koncem 90. let bylo opravdu velké) nebo na Kypru, následovala Ankara v zahraniční politice linii NATO, zároveň ekonomicky i mocensky výrazně zaostávalo za většími západoevropskými státy. Tyto časy jsou ale pryč – a už se nevrátí.

V posledních dvaceti letech pod vládou Recepa Tayyipa Erdogana vyrostlo nové Turecko. Výrazně stouplo tamní HDP i export a narostla jeho vojenská síla. Dnes samo sebe považuje za regionální mocnost, která dělá nezávislejší zahraniční politiku – a ta se leckdy nekryje se zájmy a hodnotami západních spojenců. Turečtí diplomaté a firmy (například stavební) jsou velmi aktivní v rozlehlé oblasti sahající od Balkánu až do střední Asie, turecký vliv výrazně stoupl i v Africe. V žádné zemi světa také nežije tolik uprchlíků jako v Turecku.

Tuto neděli se u Bosporu uskuteční parlamentní a prezidentské volby a prezidentu Erdoganovi poprvé po dvaceti letech reálně hrozí porážka. Může za to hluboká ekonomická krize a široce sdílený odpor proti syrským uprchlíkům, které Erdogan v zemi přijal. Většina opozice se přitom dokázala sjednotit za jedním kandidátem Kemalem Kılıçdaroğlu. Ať už ale vyhraje kdokoli, tak se Turecko do 90. let nevrátí. Zůstane mocností s velmi rozkročenými zájmy i identitami. Zde nabízíme výběr reportáží a analýz Respektu, které mapují proměnu Turecka v poslední dekádě.

1. Letos prvně k volbám půjde generace, která je zhruba stejně stará jako vláda Recepa Erdogana? Jak se tito mladí lidé liší od svých rodičů? Jsou zbožnějšími muslimy, jak si neoislamista prezident Erdogan přál a přeje? Jak by rádi změnili Turecko? Reportáž Erdoganovy děti jsou k volbám doplňuje fotogalerie Matěje Stránského z předvolebního Turecka.

Celá galerie

2. Před deseti lety se poprvé vzedmula velká vlna protestů proti autoritářským sklonům Recepa Erdogana. Reportáž Slzný plyn a klavír v Istanbulu z protestů na náměstí Taksím doplňuje fotogalerie Milana Jaroše.

3. V létě roku 2016 Tureckem otřásl neúspěšný pokus o státní převrat, za kterým zřejmě stála část armády hlásící se k tzv. hnutí gülenistů. Do Turecka jsme ihned vyrazili a výsledkem byla reportáž Vítěz bere vše z rozdílných částí mimořádně polarizované země.

4. Velká část rozděleného Turecka se letos shodne na odporu proti přítomnosti více než 3,5 milionu syrských uprchlíků, kteří se stali hromosvodem frustrace z ekonomické krize posledních let. Před šesti lety se Syřané v Turecku cítili mnohem vítanější, jak ukazuje reportáž Nový domov u Bosporu z roku 2016 - i kapitoly z východotureckého Gaziantepu a z Istanbulu v reportáži ze sousedství Sýrie z konce roku 2018.

5. I letos budou v tureckých hlasovat miliony potomků tzv. gastarbeiterů, tedy Evropanů s tureckým či dvojím občanstvím. Recep Erdogan mezi nimi obvykle dosahoval ještě lepších výsledků než doma v Turecku. Po příčinách pátrala reportáž Sultán v Berlíně.

Celá galerie

6. Už dnes se dá říct, že Recep Erdogan je spolu s Mustafou Kemalem Atatürkem, zakladatelem státu, nejvlivnějším lídrem moderního Turecka. Jeho životní příběh a politický styl přibližuje předloňský profil Mistr kulturních válek. Soupeř, který jej letos má šanci porazit a nahradit v prezidentském úřadě, je v mnoha ohledech Erdoganovým přímým opakem – jak popisuje profil Kemala Kılıçdaroğla.

7. Do tureckého volebního roku letos vstoupila přírodní síla, jedno z nejhorších zemětřesení posledního století. O lidské tragédii a jejích politických souvislostech pojednává článek Hlubinné otřesy.

8. Váha Turecka opět stoupla v průběhu ruské invaze na Ukrajinu. Žádná jiná země nemá tak otevřené komunikační kanály do obou válčících zemí - a chová se „proukrajinsky, aniž by byla protiruská“. O turecké strategii pojednává komentář z loňského léta.

10. V minulých letech přitom stouplo napětí ve vztazích mezi Tureckem a jeho tradičními západními spojenci. Příčiny krize ve vzájemných vztazích vysvětlujeme v otázkách a odpovědích.