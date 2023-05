Erdoğanovy děti jdou k volbám

Moderní železnice patří k viditelným odkazům dvacet let trvající práce konzervativního neoislamistického vladaře. Stejně tak stovky kilometrů silnic, zcela nové čtvrti s mnohapatrovými domy, největší letiště světa, elektrárny, velké nemocnice. A pak je tu jemnější, pouhým okem hůř viditelná změna. Odehrává se v pocitech, myšlenkách a představách lidí, kteří jsou zhruba stejně staří jako Erdoğanova vláda. Příští víkend půjde tato generace poprvé k prezidentským a parlamentním volbám a jejich hlas výrazně ovlivní, zda Erdoğan i jeho strana AKP zůstanou u moci, nebo po dvaceti letech uspěje sjednocená opozice. „Rodiče prožili hodně politických otřesů, viděli rozvoj za Erdoğanovy vlády a bojí se, že by s jeho prohrou skončil,“ říká Saide Nur. „Já jsem na rozdíl od rodičů zažila jen Erdoğana, nikoho jiného.“ Nechce mluvit o tom, pro koho bude v půlce května hlasovat, nemluví o tom prý ani s kamarády. „Pro nás mladé je vyhlídka změny vzrušující. Ale zároveň se obávám, co mně a mé rodině přinese.“ Reportáž z předvolebního Turecka přinášíme v Respektu 19/2023.