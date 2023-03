Turecký Gándhí vyzve Erdoğana

Knírek, kulaté obroučky brýlí, holá hlava, odstávající uši, velký nos a malá štíhlá postava. Nejsou to ale jen tělesné rysy, kvůli nimž Kemal Kılıçdaroğlu ve své vlasti dostal přezdívku „Gándhí“. Dlouholetého předsedu největší turecké opoziční strany CHP nic nevyvede z rovnováhy. Jeho „neotřesitelný klid“ někdy dovádí k zuřivosti i jeho manželku, jak se veřejně svěřila.

Gándhího připomnělo i to, když před šesti lety Kılıçdaroğlu v protestním pochodu ušel 425 kilometrů z hlavního města Ankary do věznice na okraji Istanbulu, kde byl uvězněn jeho stranický kolega, poslanec Enis Berberoğlu. Dostal 25 let vězení za údajnou velezradu. Měl novinářům vydat informace o aktivitách tureckých tajných služeb v Sýrii, konkrétně o dodávkách zbraní islamistickým rebelům. „Už toho bylo dost. Žijeme v diktátorském režimu,“ prohlásil tehdy Kılıçdaroğlu. Na poměry jeho smířlivé rétoriky to bylo velmi ostré sdělení. Berberoğlu si nakonec ze svého trestu odseděl něco přes rok. V roce 2018 soud rozhodl, že může zůstat na svobodě, dokud bude poslancem – a tím je dodnes.