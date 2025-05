Lidé cítí, že přituhuje. Potratový zákon je Pandořina skříňka 

Atmosféra začala houstnout, až když se snažili odpůrcům umělých potratů rozdávat letáčky s informacemi o tom, co se skutečně děje, když začne být přístup k interrupcím omezován: je ohroženo zdraví a bezpečnost žen, které pak zákrok vyhledávají nelegálně nebo se jej lékaři u nich obávají kvůli právním postihům provést, i když je v ohrožení jejich život. Na informační letáčky prý někteří účastníci a účastnice Pochodu pro život reagovali až agresivně. „Třeba je poté, co si uvědomili, co čtou, před námi roztrhali. Jeden muž ve středním věku nás dokonce dohnal, přitlačil leták dobrovolníkovi na hruď a říkal nám, že podporujeme vraždy dětí,“ popisuje Wranová.