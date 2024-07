Jak konečně povolit potrat a nechat ho pořád zakázaný

Není to vůbec nadsázka: o současné polské vládě rozhodl spor o ukončení těhotenství. Pokud by se v posledních letech vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) nerozhodla – zpětně viděno naprosto nepochopitelně i pro samotné dnes opoziční straníky – razit tvrdou protipotratovou politiku, Donald Tusk by dnes možná nebyl premiérem a PiS by zakoušela svůj třetí vládní mandát v řadě. Jenže stranický šéf Jarosław Kaczyński v lednu roku 2021 nařídil sobě poslušným ústavním soudcům, aby ukončili vládu takzvaného potratového kompromisu a v souladu s ústavou zakázali ukončení těhotenství i v případě, že vznikající dítě trpí vážnou vrozenou vadou.