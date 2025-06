Za kulisami volby ředitele České televize: Hra o budoucnost šéfa zpravodajství Mrzeny

Ve středu večer, po dni, kdy se radní České televize neúspěšně pokoušeli zvolit nového ředitele veřejnoprávního média, přijelo k bydlišti ředitele zpravodajství a publicistiky Petra Mrzeny auto se zastupujícím generálním ředitelem ČT. Michal Fila, který televizi po odvolaném Janu Součkovi až do zvolení nového generálního ředitele vede, přijel za Mrzenou mluvit o tom, zda šéf zpravodajství druhý den rezignuje na svou funkci *. Byla to logická úvaha: na tom, že se Mrzena ze své funkce dopustil zásadního prohřešku, když rozeslal během volby radním zprávu, aby rozhodně nevolili do čela ČT Milana Fridricha, se shodovali i mediální odborníci.