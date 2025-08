Rok v českých kravínech: Stála jsem mezi těmi, které už umřely, a těmi, které to teprve čeká  

Představovala jsem si, že nějak vydržím směnu, a pak, až všichni odejdou, se potichu vplížím do stáje s foťákem a budu hledat nějakou vyhublou krávu. Jenže už během první směny mi došlo, že to, co se v kravínech děje, je mnohem horší, než jsem čekala. Už samotné nahánění krav na dojírnu bylo plné spěchu, křiku a bití. A co mě šokovalo snad nejvíc, zaměstnanci se to ani nesnažili skrývat. Věděli, že jsem nová, že jsem cizí, a stejně přede mnou zacházeli se zvířaty hrubě. Bylo vidět, že to považují za naprosto běžné.