ODS hodila svojí ministryni do rozbouřené vody a teď na to kouká

Dostat se do funkce člena nebo členky vlády, vypadá trochu jako vysněný vrchol politické kariéry. Ovšem dostat se tam pouhé tři měsíce před koncem volebního období, už tak jednoznačně nevyznívá. A zahájit kariéru ministryně způsobem, jakým se to povedlo Evě Decroix? Pak hrozí, že se vysněný vrchol změní na epizodu, na kterou budeme chtít co nejrychleji zapomenout.