Petr Bittner: Jak se Oto Klempíř stal směšnou postavou svých textů

Oto Klempíř – muž, který stvořil verš „Ten, kdo nehulí, ten hulí p*del“ – dnes nejspíš lituje, že si pro politický coming out nevybral radši to první. Hulení je totiž v Česku pořád ještě společensky přijatelnější než kandidatura za Motoristy sobě (díky za to).