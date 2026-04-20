Ján Markoš: Neexistuje příliš dobrých důvodů pro to mít děti
Z představy dětí, které se rodí proto, aby „zachránily stát“, mám husí kůži
Demografická budoucnost Slovenska vzbuzuje obavy. To však ještě neznamená, že je správné tlačit na mladé páry, aby měly více dětí. Dávat jim „dobré“ rady, citově je vydírat, poučovat je.
Kdekdo (rodina, politici, církevní představitelé) čas od času podlehnou pokušení tlačit potenciálním rodičům do hlav všechny „dobré“ důvody, proč mít dítě či děti. Nevšímají si přitom jednoduchého faktu: těch opravdu dobrých důvodů ve skutečnosti není mnoho.
Dokažme si to jednoduchým testem. Představte si, že se vás dítě jako dospělé zeptá: „Proč jste se rozhodli mě mít?“ Dobrý důvod je pak takový, který mu můžete uvést bez zahanbení. A který ono bez rozpaků přijme. Nebo ještě lépe: představte si, že tuto otázku položíte vlastním rodičům. Pokud ve vás to, co vám odpoví, nevyvolá ani letmý záchvěv studu, můžete jejich důvody považovat za dobré.
Je dobrým důvodem mít dítě, aby došlo k záchraně demografické situace na Slovensku? Aby měl kdo pracovat na důchody starších ročníků? Jak byste se cítili, kdyby vám rodiče řekli, že vás měli proto, že chtěli vylepšit věkové složení republiky? Nebo pomoci slovenskému hospodářství? Pravděpodobně byste se cítili dost hrozně. V nejlepším případě jako číslo v tabulce, v tom horším jako zlaté prasátko.
