Ševčík prohrává, podle univerzitní komise porušil etický kodex VŠE

Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, který je znám účastí i projevy na proruských a protivládních demonstracích, je zase o kousek blíž tomu, že skončí ve své funkci. Kromě domácí fakulty, kde se těší podpoře, totiž zbytku univerzity jeho osoba i veřejné působení dlouhodobě vadí: považují ho za "ostudu" a "znevažování dobrého jména školy". Rektor Petr Dvořák o jeho odvolání usiluje od března.

Univerzitní etická komise nyní tyhle výtky stvrdila a dala jim oficiální punc. „Etická komise VŠE shledala, že projednávané působení Miroslava Ševčíka, děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, ve veřejném prostoru České republiky je v rozporu s Etickým kodexem VŠE, který bezprostředně souvisí s morálními hodnotami a morální odpovědností členů akademické obce a rovněž i rolí a společenským postavením vysokoškolského učitele a funkcionáře veřejné vysoké školy,“ píše se ve zprávě komise.

Ševčíka podpořil fakultní akademický senát

Národohospodářská fakulta, kterou Ševčík vede jako děkan dlouhé roky, za svým šéfem stojí. Fakultní senát i fakultní etická komise došly k tomu, že Ševčík se ničeho odsouzeníhodného nedopustil - a například uvěřily i tomu, že při zimním pokusu strhnout ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea se děkan ocitl před kordonem policistů "náhodou" protože "šel pomoci zraněnému člověku".

Není to překvapení, děkan Ševčík má na své fakultě velký vliv. Ale není to pro něj bohužel podstatné. O jeho osudu nakonec rozhodne univerzitní senát, kde naopak – jak se zdá nyní - převažují lidé, kteří ho na VŠE nechtějí. Kdy bude celou věc projednávat, není však v tuhle chvíli jasné - a konec akademického roku se blíží.

Ševčík je oblíbenou postavou české dezinformační scény a je kritizován i za řadu jiných věcí než za své názory na ruskou invazi nebo vládní energetickou politiku. A lidé, kteří jsou hrubě nespokojení se současnou vládou a směřováním země, vnímají snahy akademiků se Ševčíka zbavit jako cenzuru nepohodlných názorů. Tomáš Brolík

