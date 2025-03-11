Fotogalerie3. 11. 2025
Podpis koaliční smlouvy ve sněmovně
Poslanci na ustavující schůzi dolní komory složili slib, předtím zástupci ANO, SPD a Motoristů podepsali koaliční smlouvu
