Automobilismus
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2 minuty
Auta a baroko
Marek Švehla17. 5. 2026
Téma12 minut
Změnit směr je vždycky boj
Janette Sadik-Khan o sobě může prohlásit to, co si může dovolit opravdu jen málo lidí. Totiž, že změnila tvář New Yorku – z města zaplaveného auty na metropoli, která dnes vedle ucpaných ulic nabízí i 650 kilometrů cyklostezek a desítky náměstí a ploch, kam už auta nemohou.
Silvie Lauder20. 11. 2023
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Odpovědnost za volantem
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Poslední automobil
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