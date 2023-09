Hedvábná dálnice do Evropy

Líbí se vám design BYD, nebo preferujete Nio? Anebo máte raději Great Wall? Čínských aut v ulicích evropských měst zatím parkuje tak málo, že si s touto otázkou neporadí ani většina milovníků aut. Možná se to ale brzy změní.

Aktuální statistiky naznačují, že se hedvábná dálnice, po které do světa spěchají vozy „made in China“, poměrně rychle zaplňuje. Během posledních tří let se export čínských aut zvýšil čtyřnásobně. Vloni říše středu poprvé vyvezla více vozů než Německo, letos už překoná i Japonsko a stane se světovým exportérem číslo jedna. Na zářijovém prestižním automobilovém veletrhu v Mnichově čínské modely zabraly hned dvě třetiny výstavní plochy – a naprostou většinu mediální pozornosti. Největší z automobilek – BYD – vloni navýšila čistý zisk o 403 procenta a v prvním letošním pololetí meziroční zisk stoupl o dalších 205 procent.