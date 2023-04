Česko mezi děsem z green dealu a realitou

Radikální bojovníci proti emisím v dopravě se v Česku zatím nelepí k asfaltu tak důkladně, že by je museli jako v Německu odsekávat sbíječkami. I tady ale začíná provoz aut narážet na soustavný odpor. V Praze se konají „pochody za zklidnění dopravy“, které však vypadají spíš jako blokády dopravy. V Brně někdo minulý týden vypustil parkujícím SUV pneumatiky, protože zřejmě jejich majitele považuje za marnotratné.

Pražské pochody jsou každý týden a už přiměly magistrátní politiky k jednání, na rozdíl od nočního vypouštění kol je lze totiž označit za legitimní protest. Pokud někdo požaduje zklidnění dopravy, logicky protestuje tam, kde se lidé dopravují. Aktéři pochodů se navíc neschovávají a jednají v jistém smyslu spravedlivě: jejich terčem se stává každý, kdo v daném místě v danou chvíli usedne do auta. Brněnská ventilková guerilla naproti tomu porušuje tabu právního státu – bere zákon do vlastních rukou a „viníky“ si vybírá podle vlastních kritérií, tady podle vzhledu auta. Pokud by se takový princip uchytil, nebude Česko k žití. Někdo jiný, třeba zrovna majitelé SUV, by totiž mohl napříště ztrestat třeba příliš pomalé cyklisty.