Změnit směr je vždycky boj

Téma

Janette Sadik-Khan o sobě může prohlásit to, co si může dovolit opravdu jen málo lidí. Totiž, že změnila tvář New Yorku – z města zaplaveného auty na metropoli, která dnes vedle ucpaných ulic nabízí i 650 kilometrů cyklostezek a desítky náměstí a ploch, kam už auta nemohou.