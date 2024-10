Tohle je moje auto, můj svět

V druhé polovině čtyřicátých let jezdila Spojenými státy obstarožní a porůznu sflikovaná vozidla, deset či patnáct let stará. Jak píše John Heitmann v knize The Automobile and American Life (Automobil a americký způsob života), Amerika nebyla naprosto zničená jako valná část evropského kontinentu, nebyla dokonce zničená vůbec, ale nedávno skončená válka byla znát. Auta pro běžné zákazníky se za války v podstatě nevyráběla. Válečná výroba měla naprostou přednost, bylo složité a postupem času i nemožné sehnat náhradní díly – žádné nové nevznikaly. Proto bylo na silnicích vidět tolik improvizace a garážového a dvorkového umu. A když je řeč o silnicích, Amerika ještě nebyla onen prostupný a volný svět. Silniční spojení, jeho výstavbu a udržování, měly na starosti jednotlivé státy. Silnice různě vypadaly a byly v různém stavu. Ne všude na sebe plynule navazovaly. Válečná ekonomika, vyrábějící zbraně a vybavení pro jednotky za oběma oceány, totiž měla jiné priority než jak protnout pohodlnějším asfaltem stát Jižní Dakota nebo přinést vůbec nějakou použitelnou infrastrukturu na hluboký americký Jih.