Redakce
Jiří Nádoba
redaktor (do 8/2023)
V Respektu pracuje od roku 2015, soustřeďuje se hlavně na zpravodajství a komentáře o ekonomice, od ledna 2023 vede domácí rubriku Agenda. Začínal v ČTK, prošel redakcemi MF DNES a Hospodářských novin, pět let strávil v české verzi časopisu Forbes, kde pomáhal stavět žebříčky nejbohatších Čechů a největších rodinných firem. Před Respektem krátce vedl českou mutaci časopisu Newsweek. O české ekonomice pravidelně píše pro Economist Intelligence Unit, sesterskou organizaci britského týdeníku The Economist. Jako editor pomáhal Tomáši Sedláčkovi se vznikem bestselleru Ekonomie dobra a zla, je autorem knižního rozhovoru Máme na víc s Danuší Nerudovou.
1222napsaných článků