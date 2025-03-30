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Redakce

Jiří Nádoba

redaktor (do 8/2023)

V Respektu pracuje od roku 2015, soustřeďuje se hlavně na zpravodajství a komentáře o ekonomice, od ledna 2023 vede domácí rubriku Agenda. Začínal v ČTK, prošel redakcemi MF DNES a Hospodářských novin, pět let strávil v české verzi časopisu Forbes, kde pomáhal stavět žebříčky nejbohatších Čechů a největších rodinných firem. Před Respektem krátce vedl českou mutaci časopisu Newsweek. O české ekonomice pravidelně píše pro Economist Intelligence Unit, sesterskou organizaci britského týdeníku The Economist. Jako editor pomáhal Tomáši Sedláčkovi se vznikem bestselleru Ekonomie dobra a zla, je autorem knižního rozhovoru Máme na víc s Danuší Nerudovou.

1222napsaných článků

Autor: foto: Milan Bureš

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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