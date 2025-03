Praha zamrzlá

Což by samozřejmě nevadilo, kdyby byly výsledky. Vezměme si ale příklad dopravy, královské disciplíny regionální politiky: novou linku metra D zablokoval nejlevnější, ale vyřazený uchazeč o stavbu poté, co se úspěšně odvolal k antimonopolnímu úřadu. Vleče se i dostavba vnitřního silničního okruhu, mantry všech pražských volebních letáků, kde kvůli procedurálním průtahům hrozí propadnutí starých povolení a další zdržení o mnoho let. Slib koalice Spolu, že vnitřní okruh alias Blanku II „dokončíme“, zněl jako sci-fi už před dvěma lety a čas to jen potvrzuje. Pokyn k vypsání soutěže na stavbu nového multifunkčního terminálu Smíchov dalo zastupitelstvo už před Vánoci 2023, ale vypsáno nebylo – bez pádného zdůvodnění – zatím nic.