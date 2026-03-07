Vznik Spojených států v roce 1776 a věčná otázka: Kdo smí být Američanem?
Základní hodnoty USA se diskutují i po 250 letech
Americký Nejvyšší soud tento týden rozhodl, že všechny děti, které se narodí na území Spojených států, mají nárok na americké občanství. Potvrdil tak 150 let starý 14. dodatek americké ústavy. Ale ne jednomyslně. Prezident Donald Trump se hned první den v úřadu pokusil toto právo omezit exekutivním příkazem, ve kterém uvedl, že děti, které se narodí nelegálním migrantům nebo lidem, kteří jsou v USA pouze krátkodobě, na občanství a s ním spojená práva nárok nemají.
Jednalo se o jeden z nejagresivnějších kroků současného prezidenta ve snaze zastavit migraci do USA. Tento krok tedy soud svým výrokem nyní zamítl, nicméně debata o tom, kdo se smí nazývat Američanem a užívat z toho vyplývajících práv, tím určitě nekončí. Jde totiž o hledání tváře, které Spojené státy provází od chvíle jejich vzniku.
Od otroctví k občanství
Když se Thomas Jefferson v červnu 1776 vydal ze své virginské usedlosti Monticello na zasedání amerického Kongresu ve Filadelfii, čekala ho práce na dokumentu, kterým se 13 severoamerických kolonií osvobodí od nadvlády britského impéria. Třiatřicetiletý právník, architekt a plantážník byl hlavním autorem Deklarace nezávislosti, textu, který nejenže vedl k americké revoluci a vzniku Spojených států, ale rovněž vstoupil do dějin svou ambicí osvobodit lidi z poddanství a učinit je občany svobodné země.
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