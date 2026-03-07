Ústavní soud odmítl stížnost dvou opozičních poslankyň, které Okamura nepustil do Bruselu
Současně poprvé připustil, že rozhodnutí organizačního výboru mohou být předmětem ústavního přezkumu
Na podzim loňského roku sněmovní evropský výbor schválil, že ho na zasedání výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci budou zastupovat opoziční poslankyně Irena Ferčíková Konečná a Adriana Chochelová. Vyslání delegace na bruselské meziparlamentní jednání o otázce právního státu však následně zablokoval organizační výbor. Pro jejich vyslání hlasovalo pět členů organizačního výboru, šest se zdrželo a jeho předseda Tomio Okamura byl proti.
Šéf sněmovny tehdy na uzavřeném jednání cestu označil za „zbytečnou“. Vadilo mu téma jednání evropského výboru, který se měl věnovat situaci právního státu v sedmadvacítce. Argumentoval také rozpočtovými důvody a opakoval, že některé cesty z „ideologických důvodů“ schváleny nebudou. Obě poslankyně se nakonec díky pozvání svých frakcí v Evropském parlamentu jednání zúčastnily, ale pouze jako hostky. Nebyly oficiální delegací české sněmovny, a přišly tak o právo vystoupit nebo hlasovat. Podaly proto začátkem února ústavní stížnost proti usnesení organizačního výboru.
Ústavní soud ji však nyní na středečním neveřejném zasedání pléna odmítl. Současně ale poprvé připustil, že rozhodnutí organizačního výboru mohou být předmětem ústavního přezkumu. Zdůraznil, že pokud by takové rozhodnutí zasáhlo do samotné podstaty výkonu poslaneckého mandátu, mohl by se jím zabývat. V tomto případě však podle něj tak intenzivní zásah nenastal.
Neúčast na jedné zahraniční cestě podle soudců poslankyním nebránila vykonávat mandát ani jejich práci ve Výboru pro evropské záležitosti. Právo být vyslán na zahraniční cestu podle Ústavního soudu není součástí ústavně chráněných práv poslance. Proto už se soud nezabýval tím, zda byly skutečnými důvody zamítnutí politické motivy, či úspory.
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