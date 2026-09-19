Sluníčko, klid a stíhačky nad hlavou. Krátká zpráva z východního kraje Polska, ke kterému se nedávno přiblížila ruská válka
Polovina země se války nebojí. Druhá polovina věří varováním premiéra Tuska
V sobotu dopoledne byly nad východním Polskem slyšet stíhačky na nebi, ale na rozdíl od předchozích dní tu nejsou slyšet sirény a v mobilech obyvatel nepípají upozornění, výzvy o opatrnosti a hledání bezpečného úkrytu. Ruské vojsko útočilo na západní Ukrajinu, ale tentokrát ne nijak blízko polské hranice.
Před necelým týdnem zničil ruský dron náklaďák a benzinovou stanici nedaleko jednoho z frekventovaných hraničních přechodů do Polska. Na několik hodin se tady z bezpečnostních důvodů zastavil provoz, stejně jako na dalších blízkých přechodech. Pár hodin předtím nedaleko toho samého přechodu zasáhl ruský dron vlak.
Blízkost útoku způsobila v polské politice velký (přinejmenším slovně) pohyb. Příhraniční města a vesnice vydávají mapy protileteckých úkrytů. Ministr vnitra ohlašuje, že do konce roku zorganizuje velká občanská bezpečnostní cvičení. Premiér Donald Tusk říká občanům, ať se připraví na cokoli. Včetně víc nebo míň zastřeného ruského útoku na polské území.
Vojáci v klidu
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