Zahraničí4. 11. 20254 minuty

Bouře v demokratickém táboře. Favoritem na post starosty New Yorku je radikální hlas chudých Američanů

Do úspěšné kampaně Zohrana Mamdaniho se zapojilo přes 90 tisíc dobrovolníků a kontaktní styl ho vynesl za rok z nuly do čela průzkumů

Dominika Perlínová

Před rokem o něm nikdo neslyšel. V průzkumech se jeho podpora pohybovala na hranici jediného procenta. Přesto Zohran Mamdani v červnu jednoznačně vyhrál demokratické primárky a nyní je jen krůček od toho, aby se stal starostou největšího (a v mnoha směrech nejdůležitějšího) amerického města.

Úterní volby v New Yorku mohou politického nováčka vystřelit na špičku americké politiky a udělat z něj významného oponenta prezidenta Donalda Trumpa. Čtyřiatřicetiletý poradce pro bydlení má politické zkušenosti pouze z téměř neviditelných sfér lokální politiky města New York. Kariéru začínal jako hiphopový umělec, ale po sečtení hlasů se může vyhoupnout do funkce spojené s ročním rozpočtem 116 miliard dolarů. A s potenciálem otevřené brány k celosvětové popularitě.

V době, kdy je podle posledního průzkumu agentury Pew Research tři čtvrtě Američanů frustrovaných z Demokratické strany, působí úspěšná Mamdaniho kampaň jako zjevení. Mileniál, který – jak hrdě zdůrazňuje – nemá podporu žádných miliardářů, vyrazil do ulic města a své rozhovory s taxikáři nebo prodavačkami postoval na Instagramu a TikToku, kde jej sleduje až pět milionu lidí a videa mají i dvacet milionů shlédnutí.



Politikovi původem z Ugandy se podařilo získat přes 90 tisíc dobrovolníků, kteří jeho jménem volali nerozhodnutým voličům a zvonili doslova od domu k domu, aby přesvědčovali sousedy k podpoře prvního muslimského starosty New Yorku. Právě díky jeho kandidatuře se už v primárkách k urnám dostavil rekordní počet voličů a vysoká účast se očekává i v samotných volbách, jak naznačuje počet předčasně odevzdaných hlasů.

