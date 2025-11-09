Bílý dům truchlí pro hvězdu MAGA. Zastřelený aktivista Charlie Kirk dokázal k Trumpovi přilákat mladé voliče
Přítel amerického prezidenta šířil na sítích konzervativní názory a pronikal i do skupin, které k republikánům neměly blízko
Poradci i asistenti Donalda Trumpa chodí po Bílém domě s červenýma očima. Smrt jednatřicetiletého republikánského aktivisty Charlieho Kirka, který byl ve středu zastřelen na Utažské univerzitě, hluboce zasáhla amerického prezidenta i jeho nejbližší okolí. Ačkoli je hlava současné americké vlády známá tím, že politiku pojímá jako show, není v tomto případě nutné o náladě v Bílém domě pochybovat. Charlie Kirk s nimi myšlenkově souzněl – a zároveň byl pro Trumpa mnohem víc než přítel.
„Byl milován a obdivován všemi, hlavně MNOU,“ napsal Trump na sociální sítě a nařídil stáhnout vlajky v zemi na půl žerdi. Jeho nejstarší syn Donald Trump Jr., který si byl s Kirkem velmi blízký, napsal, že nepřišel jen o přítele, ale má pocit, že ztratil mladšího bratra. Viceprezident J. D. Vance na sociální sítě umístil velmi dlouhou a osobní zprávu o tom, že pro něj byl Kirk jedním z nejbližších přátel, s nímž konzultoval veškerá svá rozhodnutí. „Charlie je teď v nebi,“ napsal v ní také.
Kirk byl jedním z nejvlivnějších nezvolených lidí ve Spojených státech, jak ho tituloval například časopis The Atlantic. Hvězda hnutí MAGA – tedy Make America Great Again, které kolem sebe zformoval Trump a jež bylo podhoubím pro jeho úspěch – měla obrovský dosah. A neváhala ho používat.
Na sociální síti X ho sledovalo 5,2 milionu lidí, a na TikToku dokonce 73 milionů. Tyto platformy využíval k šíření a zesilování světového názoru MAGA mezi generací mladých Američanů. Charismatický a sebevědomý Kirk tam dával videa, kde zesměšňoval argumenty liberálů nebo s konzervativními ikonami diskutoval nad současnou politikou i kulturními válkami. Často se přitom odkazoval na svou víru.
