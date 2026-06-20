Kreativní bouře, která bourá klišé o AVU
Podle letošních diplomových prací by měla být krajina naší partnerkou, nikoli služkou
Výstava diplomových prací letošních absolventek a absolventů pražské Akademie výtvarných umění, která se na škole koná do neděle 28. června, má několik jasných leitmotivů. Prezentace jednapadesáti lidí nazvaná Oko bouře, jejíž kurátorkou je Hana Janečková, je především pojatá natolik profesionálně, že spíš než školní akci připomíná sérii výstav už „hotových“ autorek a autorů. Většina z nich je tak kvalitní, že na řadu z nich se bohužel v tomto textu nedostane.
A pak je tu právě řada spojovacích témat, jichž se diplomové práce týkají. Nepřehlédnutelný je třeba vliv školních cest do momentálně tak populární Asie. Viktorie Součková (28) před časem absolvovala stáž na indonéském Institutu Seni Indonesia Yogyakarta, a když nyní na AVU končila v ateliéru Intermédia 1, vrátila se ke své zkušenosti s potápěním mezi Indickým a Tichým oceánem. Její diplomka se jmenuje Ticho nad vodou a autorka v ní popírá hloupé soudobé klišé, že na škole už dnes nikdo nikoho nenaučí pořádné řemeslo.
Součková věnovala nepočítaně hodin precizní práci s lipovým dřevem, ze kterého v dílnách AVU vytvořila instalaci připomínající potápěčský katamarán. Místo plováků má ovšem dvě dřevěné kulatiny pomalované rudými a bílými pruhy. Vypadají jako staré železniční šraňky a varovný podtón díla zdůrazňuje stejně zbarvená betonová bójka stojící v pozadí. Instalace tedy nevypráví ani tak o tom, jak se dostat pod hladinu, ale jak se naopak v současném světě udržet nad vodou.
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