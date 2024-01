Domů, k přenosné volební urně

Pokud nechápete, co se to teď v parlamentu děje kolem korespondenční volby, nepropadejte panice. Určitě nebudete sami. Schvalování v kontextu Evropy zcela běžného, bez problémů fungujícího opatření, které mnoha lidem prokazatelně pomůže a při troše šikovnosti ničemu neuškodí, se v tuzemských kulisách proměnilo v jakési veřejné sebetrýznění. Zákonná norma, kterou bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský označil za logickou a nijak riskantní cestu, jak lépe plnit jedno ze základních demokratických práv, tedy právo volit, se v politické diskusi vykresluje jako největší ohrožení svobody od Husákových dob. Tam, kde Slováci, Němci a další absolvují běžný volební den, my vidíme katastrofu, konec všeho, a blokujeme kvůli tomu parlament. Je tohle drama opravdu nutné?

V politice obvykle za nic nemůže jen jedna strana bitevního pole, tedy jen vládní koalice nebo jen opozice, a platí to i pro naše bolestné schvalování jinde banální korespondenční volby. Navíc jako omluvu lze uvést, že opozice má právo dělat trochu drama a přehánět. A nemohly vládní strany přece jen projevit více vstřícnosti a téma s opozicí lépe předem projednat?