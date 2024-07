Hledá se amaroun

Řešila se také otázka, co budou kosmonauti ve vesmíru jíst. Při krátkodobých letech se prosadila specificky upravená, nicméně tradiční strava, přizpůsobená i chutím samotných kosmonautů. Do budoucna plánované dlouhodobé lety mimo naši sluneční soustavu si ovšem vyžadovaly zcela nový model založený na utvoření uzavřeného potravinového řetězce s využitím řas, specifických rostlin a mikroorganismů. Do bádání v této oblasti se zapojili i čeští vědci Algologické laboratoře v Biologickém (později Mikrobiologickém) ústavu ČSAV, kde se zaměřili zejména na zelenou jednobuněčnou řasu Chlorella s vysokým obsahem bílkovin.