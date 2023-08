Houbová horečka

Když loni The New York Times vyhlásily houby ingrediencí roku, mohlo se zdát, že jsou na vrcholu kulinárního zájmu. Ten však přišel až letos. Houby mezi hlavními gastronomickými trendy jmenují úplně všichni, kteří mají co do činění s jídlem. Celá tato vlna dostala i chytlavé názvy: kuchyně celého světa se prostě nakazily „funghi fever“ (houbovou horečkou) nebo je zachvátila „mushroom mania“ (houbová mánie).

Nenáročné na vodu