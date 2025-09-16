Instagrame, kdo je na světě nejkrásnější? Ty – až na ten okurkový nos
Proč selfies, videohovory a sítě zhoršují náš sebeobraz a zvyšují poptávku po estetických úpravách
Osmadvacetiletá Eva se nikdy sama sobě nelíbila. Během dospívání prý nebyla spokojená vůbec s ničím, vadily jí její vlasy, oči i rty. Jak zrála, vztah k sobě samé se začal pomalu zlepšovat. Jenže pak do jejího smiřování s vlastním zevnějškem vstoupily sociální sítě. Eva, která si kvůli citlivosti tématu přála změnit i křestní jméno, musí coby novinářka v posledních dvou letech natáčet různá propagační videa. Svůj obličej tak má na očích mnohem častěji, než by chtěla. Vidí se z různých úhlů, které předtím neznala, zkoumá svou mimiku a také tváře, které jí prý připadají čím dál větší. „Je to, jako když se na nějaký vzor díváte tak dlouho, až vám úplně přestane dávat smysl,“ přibližuje, jak na ni častá konfrontace s vlastní podobou působí.
Mladá žena se tak ocitla v paradoxní situaci – se svým vzhledem je sice spokojenější než v dospívání, ale zároveň se jím mnohem víc zabývá. Se sociálními sítěmi prakticky vyrostla, ale jejich povaha se v posledních letech výrazně změnila. „Dřív člověk nefotil všechno, ostatní nefotili jeho a netočila se žádná videa,“ srovnává. Od své nespokojenosti se kdysi prý mohla mnohem lépe oprostit. Občas vznikla nějaká její špatná fotka, ale nic zásadního se nedělo. Dnes se pro ni její obličej, stejně jako pro celou řadu dalších lidí, stal prostředkem k prezentaci své práce. A před kameru se většinou staví se staženým žaludkem. „Mám už předem hrůzu z toho, jak to zase dopadne: že si budu říkat, že takto nechci vypadat a nechci, aby mě viděli ostatní. Zároveň je mi hloupé otravovat své kolegy a nutit je desetkrát přetáčet jedno video,“ popisuje svůj každodenní vnitřní konflikt.
Problém se v posledních měsících zhoršuje, na jednom z posledních videí jí její tváře připadaly „monstrózní“ a celý obličej nesymetrický, ačkoli to tak objektivně zjevně není. Eva začala uvažovat, jak by si mohla ulevit. Nejprve nahrála svou fotku do ChatuGPT, aby ji zanalyzoval. Robot, jak má ve zvyku, nejprve vyzdvihl její přednosti a pak navrhl, že by jí pro vyrovnání proporcí pomohlo prodloužení brady. Obličej by tak působil užší a tváře méně plné. Novinářka se prý po konverzaci s chatbotem cítila mnohem lépe. Na rozdíl od lidí, kteří nad jejím trápením mávnuli rukou s tím, že je přece pohledná žena, totiž její potíž uznal, a navíc navrhl řešení. Eva se počátkem září objednala na konzultaci k plastickému chirurgovi.
(Ne)známá tvář
