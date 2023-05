Stanjura: Škrtat se mělo víc, možná to ještě bude třeba

Jak hodnotíte nedávná čísla, podle kterých je vaše vláda nejméně oblíbenou za posledních deset let a ODS má skoro poloviční preference oproti než ANO?

Podobná čísla jsme měli rok před volbami. Když jsme říkali, že je chceme vyhrát a postavit vládu a premiéra, mnozí komentátoři se ušklíbali – a víme, jak to nakonec dopadlo. Za druhé, věděli jsme, že opatření, která chystáme, nejsou populární. Odpovím tedy standardně a nepřekvapím vás. Volby mají být na podzim roku 2025 a tam se ukáže, jak jsme toto volební období jako vládní koalice zvládli.

V únoru jste nám říkal, že vaši voliči jsou racionální, chápou naléhavost situace a nutnost něco s rozpočtem podniknou, takže vám balíček nakonec pomůže. Pořád tento předpoklad platí?

Ano, platí. Můžeme vést diskusi o jednotlivostech. Ale myslím si, že naše voliče by naštvalo, kdybychom neudělali nic, zavřeli oči a zapnuli autopilota s odůvodněním, že v Evropě jsou země, které mají vyšší zadlužení než Česko. Možná bychom s takovým přístupem nezažívali momentální propad popularity, ale jsem přesvědčený, že naši voliči by to u voleb nakonec chápali jako porušení jednoho z našich klíčových slibů – což je nezadlužená budoucnost.

Komentář

Pytel blech v akci

Co přesně můžete ohledně nezadlužené budoucnosti teď slíbit, v konkrétních v číslech? Začněme u letošního roku: máte schválený schodek 295 miliard korun a na konci dubna už jste byli 200 miliard v mínusu. Sotva se tedy můžete do 295 miliard za celý rok vejít. S čím nakonec počítáte?

Budeme chytřejší na začátku července, do té doby jsou to jen odhady zkreslené řadou faktorů. Zatím vývoj není příliš optimistický, to říkám otevřeně. Ale na druhou stranu ještě není důvod k panice. Uděláme vše pro to, abychom rozpočtový plán dodrželi. Když jsme při prezentaci balíčku řekli, že chceme šetřit provozní výdaje, tak to neznamená, že budeme čekat až na leden 2024. Určitě se už v těchto dnech a týdnech, nejpozději po vyhodnocení prvního pololetí, dostaneme k debatě s ostatními členy vlády, jak snížit rozpočtové výdaje ještě letos. Zejména provozní.

Pokud se tedy vývoj nezlepší, podniknete jako vláda ještě něco pro letošní rok?

Ano, na výdajové straně.

Pokud se tedy současný, jak sám říkáte „ne příliš optimistický“ trend neotočí, budete navrhovat ještě další škrty pro letošní rok?

Ano.

Jaký schodek plánujete pro příští rok?

Platí snížení deficitu o 70 miliard a jsou dva možné přístupy. Buď půjde o snížení z 295, což byl letošní plán, anebo z 280, což jsme měli původně ve výhledu na příští rok. Ta dohoda na příští rok tedy podle mě musí skončit mezi 210 a 225 miliardami. Já udělám všechno pro to, aby to bylo 210. A v roce 2025 bychom se měli určitě dostat pod 200. V poměru k HDP jsme už řekli, že počítáme pro příští dva roky s poklesem deficitu veřejných financí pod tři procenta – na 1,8 procenta v roce 2024 a 1,2 procenta v roce 2025.

Nový Respekt

Triky, hádanky a fakta z vládního balíčku

Nakolik vám pomáhá inflace, která nafukuje nominální HDP a deficit pak v procentním vyjádření vychází lépe?

Deficit k HDP je relativní číslo, které díky inflaci klesá, i kdybychom schodek nechali beze změny, to je pravda. Ale my tomu jdeme naproti i snižováním schodku.

Už se vám něco z chystaných součástek balíčku rozleželo v hlavě? Udělal byste něco jinak?

Kdybychom balíček tvořili sami jako ODS, tak by vypadal jinak. Ale to se dá říct o každé z vládních stran. Berme tedy jako fakt, že jde o kompromis pěti subjektů. Můžeme se teď předhánět v tom, co by kdo udělal jinak, ale já to dělat nebudu.

Proč ne? Řekněte pro ilustraci aspoň jednu věc, co byste udělali jinak.

Měli bychom větší úsporu na straně výdajů a menší číslo na straně nových příjmů.