Nebála jsem se, věděla jsem, že mám pravdu. Když nás policie vytlačovala, četla jsem jim ústavu

To se stalo poté, co byl vynesen rozsudek nad skupinou několika opozičně naladěných mladých mužů a žen, soud je poslal za mříže. Do jejich skupiny pronikl provokatér, který byl velmi aktivní a pořád něco navrhoval –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pojďme sepsat nějaký dokument, že je třeba změnit vládu, pojďme si zřídit sídlo a podobné věci, za které pak byli odsouzeni jako organizovaná skupina na hodně let do vězení. Ten člověk byl nasazen od FSB. Byla jsem uvězněním těch lidí šokovaná a vadilo mi, že veřejnost to bere tak klidně, samozřejmě. Ruští občané jsou na represe zvyklí a jejich reakce i na tento případ byla strašně mírná, ve stylu – no ano, to se prostě stává, s tím se nedá nic dělat. Ale já jsem měla pocit, že musím něco udělat, přerušit to ticho, a že to musí být něco velkého, co bude vidět. Nakreslila jsem plakáty a nalepila jsem je na budovu soudu a na budovu prokuratury a postříkala jsem ty budovy červenou barvou, aby to vypadalo jako krev.