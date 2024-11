Chci se do Ruska vrátit a dát lidem naději. I když může jít o můj život 

Dopředu mi nikdo nic neřekl. Výměna probíhala jako taková speciální operace. Že k tomu může dojít, mě poprvé napadlo, když jeden z představitelů věznice přišel ke mně do cely a vybídl mě, abych napsal žádost o milost. Dost kategoricky jsem to odmítl, řekl jsem, že Putin je válečný zločinec a o nic ho žádat nechci. Bylo to samozřejmě podezřelé, do té doby za mnou nikdo z vedení věznice nechodil a rozhodně nic takového nechtěl. Taky se mi ale honilo hlavou, jestli to není nějaký hloupý vtip.