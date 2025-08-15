Ranní postřeh Marka Torčíka: Jak vynést na světlo to hodnotné, zastřené hromadami temna
Počasí jako by se tohle léto rozhodlo kopírovat kolísavý stav lidského světa – nejdřív je příliš horko, pak přijde chlad, déšť střídá sucho a každou chvíli se něco mění. V Česku je jen pár týdnů před volbami do poslanecké sněmovny. To v praxi znamená, že se teď všechny strany předhánějí ve snaze prodat navzájem si odporující vize lepší budoucnosti, lepšího života na světě, ve kterém začíná být těžké udržet si alespoň nějakou jiskru naděje.
Pro potvrzení stačí otevřít téměř jakýkoli zpravodajský server. Následuje nikdy nekončící seznam: přírodní katastrofy, politické skandály, tři roky ruské války na Ukrajině, téměř dva roky války v Gaze, nejistota kolem světové ekonomiky, americká cla, vývoj umělé inteligence. Vyjmenovat všechno takhle v řadě za sebou působí trochu jako snaha odškrtnout to nejdůležitější – už poněkolikáté přemýšlím, na co se zaměřit. Ne proto, že bych nevěděl, o čem chci psát. Spíš naopak.
Často mi teď v hlavě rezonuje věta z jednoho z nejstarších dochovaných textů na světě. „Temnota zhoustla, světla není.“ Přichází ke mně v časech, kdy temnota opět zhoustla, útočí na všechny smysly. Zdá se mi příhodné, že české slovo „světlo“ má podobný etymologický původ jako slovo „svět“. „Přijít na svět“ znamenalo kdysi poprvé spatřit denní světlo, „vynést něco na světlo“ zase přinést ostatním možnost vidět svět jinak, pohlédnout na jeho dosud skrytou část. Jenže příval informací vynesených na světlo je dnes tak dezorientující, až člověk téměř znecitliví. Je příliš snadné odvrátit zrak a selektivně přeskakovat mezi tím, co ho zajímá, zbytek vytěsnit nebo zprávy přestat číst úplně. „Už to nečtu, to se nedá,“ říká mi skoro jako omluvu jedna známá. A nejde jen o ni. Podle průzkumu PEW institutu z roku 2020 se kolem 66 procent Američanů cítí sledováním zpráv vyčerpáno.
Mediální únava ale přímo žadoní o to, aby se stala politickým nástrojem. Politici to moc dobře vědí a často vědomě využívají přesvětlenou mediální scénu. A dobře to ví i Steve Bannon, jeden z předních poradců Donalda Trumpa. Jeho dnes už legendární výzva Trumpovým podporovatelům, aby „zaplavili prostor h*vny“, a zastřeli tím skutečně hodnotné informace, které se k lidem dostávají, je myslím spolu s předchozím citátem přesnou definicí dnešní doby.
