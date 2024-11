Chtěla jsem přerušit to ticho

Bylo to jako v tom vtipu, který se vykládá z dob Sovětského svazu: že šel člověk na Rudé náměstí rozhazovat letáky, zadržela ho KGB a zjistila, že ty papíry jsou prázdné. Ptali se ho: „Proč to děláš, jaký to má smysl?“ A on odpověděl: „Smysl je v tom, že je to všem jasné.“