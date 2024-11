Jak jsem si uchoval na samotce rozum? Věděl jsem, že mám pravdu. A učil jsem se španělsky

Jsou tři věci, které bych zmínil. První je moje křesťanská víra, protože vím, že nakonec vše rozhodne Bůh, a ne lidé, kteří si myslí, že ovládají svět. Zadruhé bych řekl, že mi pomohlo mé vzdělání a můj pohled historika. Nikdy jsem neměl ze své historické erudice takový užitek jako ve vězení. Všechny tyhle věci se v dějinách Ruska už staly. Víme, jak skončily, a víme, že vždycky jednou skončily. A třetí věc – před dvaceti lety jsem natočil dokumentární film o sovětském disidentském hnutí nazvaný Zvolili si svobodu. Jedním z lidí, které jsem v tom filmu zpovídal, byl Vladimir Bukovskij, významný sovětský disident a politický vězeň, který strávil dvanáct let v gulagu. Zeptal jsem se ho tehdy na stejnou otázku, jakou teď pokládáte vy mně – co mu pomáhalo přežít, zachovat si rozum ve věznicích, pracovních táborech a psychiatrických léčebnách, kam byl také umisťován. Podíval se na mě a řekl: „Věděl jsem, že mám pravdu.“ Tenkrát mi to znělo jako fráze, ale samozřejmě jsem ji do filmu dal, protože zněla dobře. Teď, když jsem tím prošel, chápu, jak opravdová je a jak důležité je vědět, že máte pravdu. Já věděl, že mám pravdu. Věděl jsem, že skuteční zločinci jsou ti lidé v Kremlu, kteří tu válku rozpoutali, a ne my, kteří jsme ve vězení, protože jsme proti ní a režimu mluvili.