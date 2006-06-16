Marek Pokorný
378napsaných článků
378napsaných článků
Siebzehn bzw. achtzehn Jahre - so lautete am ersten Mittwoch im September das Urteil des Prager Obergerichts für zwei Männer, die vor der Calypso-Bar in Litvínov zwei Bodyguards eines örtlichen Unternehmers erschossen hatten.
Poslanci vysvětlují názorovou piruetu nad trestním zákonem. „Byl to vynikající zákon, lituji, že musel být zamítnut,“ říká poslanec ČSSD Stanislav Křeček poté, co vlastním hlasem spolu s dalšími 180 poslanci definitivně shodil ze stolu nový trestní zákoník – normu, na které tuzemští zákonodárci pracovali usilovně plné dva roky a u níž nešetřili superlativy, jak to bude převratná a moderní věc.
Česko prohrálo u londýnského arbitrážního soudu jeden ze sporů s japonským bankovním domem Nomura. Tuzemské vlády nedokázaly prý v devadesátých letech ochránit jeho investice do Investiční a Poštovní banky a Nomura za to požaduje náhradu čtyřicet miliard korun.
Jak je příjemné žít v České republice, řekne si nejeden člověk při pohledu na nenápadnou studii Světové banky. Více než dvacetistránková analýza řadí státy podle toho, kolik v nich stojí legální pořízení běžného turistického pasu.
Expremiérovi Zemanovi vychází další kniha a zase to má být terno. Té poslední se prodalo 130 tisíc kusů a Zeman měl inkasovat dva a půl milionu. Recept na úspěch? Samozřejmě známé jméno a pak také nechutnosti všeho druhu na hranici pomluv.