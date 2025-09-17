Ranní postřeh Petrose Michopulose: Motoristi: „Dělat volební kampaň jako pohraniční kasino“
Donátor, duchovní otec, provozovatel hazardu a husákovský vekslák Richard Chlad vyhlásil velkolepou akci na podporu volební kampaně Motoristů. Slíbil rozjet revoluci na sociálních sítích tím, že lidé budou u svých příspěvků používat hashtagy na podporu Motoristů. Za to nabízí těm, co tak učiní, peníze. Celou akci pojal jako loterii/soutěž a vypsal na to i pravidla. Richard Chlad, jehož podnikatelský um se formoval v pasážích a barech normalizační Prahy, to jistě všechno myslí dobře. To tak veksláci před Tuzexem vždycky mysleli. Dlouho jsem čekal, která politická strana u nás se pokusí použít v letošních volbách ruský model ovlivnění voleb, který se tak hezky Moskvě povedl v Rumunsku. Nakonec si noty z Moskvy adaptovali Motoristé Petra Macinky a Filipa Turka. Jenom na to použili svého vlastního kmotra. To, co ve svém videu plánuje udělat Richard Chlad, tedy pokusit se zneužít obejitím volebního zákona algoritmy sociálních sítí, je derivátem toho, co Moskva udělala v Rumunsku. Za peníze – v Rumunsku to byly peníze z Ruska, které protekly přes různé účty a firmy v Jihoafrické republice a jinde – se pokusit zapojit do kampaně co největší množství účtů a tím „roztočit“ algoritmy sociálních sítí ve prospěch Motoristů. Richard Chlad a jeho Motoristé tak pohrdají státem a právem, že se to ani nepokoušejí maskovat, a celý proces spustili videem na Instagramu. Přestože ve videu otevřeně mluví o tom, že celá akce je podporou volební kampaně Motoristů, nikde není žádné označení, že se jedná o volební kampaň. Richard Chlad tuto marketingovou kličku spustil jako loterii/předvolební soutěž, která má i oficiální pravidla. Tedy loterie jako součást volební kampaně. Nikde také není jasně řečeno, jak se bude celá akce účtovat u Motoristů. V českých podmínkách je naprosto nereálné, aby někdo dokázal akceptovatelným způsobem vyčíslit výslednou hodnotu takové kampaně. Stejně tak je nereálné, aby někdo určil, jestli Motoristé dodrželi zákonem stanovený finanční strop omezující prostředky, které mohou politické strany použít před volbami. Když byl v Poslanecké sněmovně seminář o rumunských volbách a jejich ovlivnění podobným způsobem z Ruska, ptal jsem se přítomných politiků a lidí z tajných služeb, kdo bude takové aktivity a porušování zákona u nás monitorovat a u koho bude červené tlačítko s brzdou. Tehdy jsem se to nedozvěděl. Úřad, který má politické strany kontrolovat, je naprostá zombie organizace, která nic takového nezvládne, protože správní řízení, které by možná spustili, skončí někdy za dva roky. V dnešním rychlém světě je podobný úřad úplně k ničemu. Jeho provozováním jenom pálíme peníze a lidé pohrdající zákony jako Chlad se nám budou nahlas smát. Pokud někdo tři týdny před volbami takto zásadně začne narušovat svobodnou soutěž politických stran, aniž by kdokoli byť zvedl obočí, mám pocit, že už jsme na obranu státu před kýmkoli rezignovali. Čeká nás budoucnost, kde se nám budou husákovští veksláci a normalizační přisluhovači StB a celého tehdejšího režimu v lepším případě vysmívat. Horší případy si můžete po večerech představovat.
Petros Michopulos je spoluautor podcastu Kecy & Politika.
