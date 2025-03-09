Ranní postřeh Ivana Pilipa: Bude za rok česká delegace na šanghajském fóru?
V čínském Tchien-ťinu probíhá velké setkání Šanghajské organizace pro spolupráci, které dále ukazuje, jak rychle se mění globální rovnováha a klesá vliv té části světa, která za nejlepší systém správy považuje demokratické zřízení. Čínský prezident Si Ťin-pching vřele přivítal Putina a jeho satrapu Lukašenku, několik státníků z obdobně spravovaných států, ale bohužel také představitele největší demokraticky fungující země na světě, premiéra Indie Naréndru Módího. Ten pak nadšeně zveřejňoval fotky se svým „inspirativním přítelem“ Vladimirem a všichni pak společné fotografie prezidentů Číny, Indie a Ruska.
Varováním pro Západ byla tentokrát aktivní účast Indie. Ta v dobách studené války tradičně lavírovala mezi svobodným světem a komunistickým blokem a v případě ruské agrese proti Ukrajině se chová podobně. Přesto udržuje dobré vztahy se Západem, ale směrem k autoritářským spojencům ji nešťastně pomáhá nasměrovat Donald Trump, který nejprve nepravdivě tvrdil, že zajistil příměří mezi Pákistánem a Indií po pohraničních konfliktech v květnu, a následně uvalil na Indii 50procentní cla. Ta jsou vyšší než na všechny okolní státy a mohou poškozovat restrukturaci indického hospodářství. Žádný racionální důvod přitom uveden nebyl a je velmi pravděpodobné, že Módího aktivní účast na čínské akci je jasnou reakcí na americký postoj. Tento druh chyb se může v budoucnu velmi vymstít.
Celá show v Tchien-ťinu totiž potvrzuje, s jakou rychlostí se svět mění a Rusko s Čínou se stávají referenčním bodem všech, kteří odmítají hodnoty západní civilizace a upřednostnili by vládu pevné ruky a destrukci pravidel, na kterých zejména Evropa stojí. Není proto překvapením, že akce se zúčastnil i Robert Fico a někteří další politici s podobným pohledem na svět. Chyby USA a jejich odklon od Evropy přitom riziko pro západní svět dále zvyšují a mohou vést k dalšímu oslabení poválečného uspořádání světa. Pro další vývoj ve světě bude důležitý postoj každé země a to, jakým směrem se rozhodne dál jít. U nás se o tom bude rozhodovat za pár týdnů – a tedy i o tom, jestli si za rok bude mít Fico na podobných akcích s kým popovídat v rodném jazyce, nebo zůstane za (nejen) střední Evropu osamocen.
Ivan Pilip je ekonom a bývalý politik.
