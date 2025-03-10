0:00
Respekt
Odvaha nejen číst
Zvolí si Česko vládu hněvu?
3. 10. 20254 minuty

Ranní postřeh Ivana Gabala: Tož budeme sedlat!

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Ivan Gabal

Z poselství TGM v nedávno otevřené obálce zněly překládané věty jako kosmické částice zachytávané pozemními teleskopy z vesmírného třesku v dávnověku. Slova tvůrce Československa pro nás mají planetární původ. Z časů, které se již nemohou vrátit, z úst a mysli hluboké minulosti, i státu, který již neexistuje.

Přesto nás oslovují. Napjatě jsme je vyčkávali. Pozorně jim nasloucháme. Masarykův záměr nebo smysl státnosti, zdá se, neztratil aktuálnost. Jeho původní vyslovení nám může být oporou, kterou potřebujeme a která nám chyběla. Událost ani myšlenky základů státu nezapadly.

--

Není bez zajímavosti, co si dnešní doba v mediální debatě z jeho slov vybrala. Důraz mířil zejména ke dvěma bodům. Jeden poukazuje na brzdící roli stavu společnosti, „nevzdělanosti a hlouposti“ lidí pro posouvání státu konáním státníků. Druhý na potřebu lidské zabedněnosti nepodléhat, ale hádat se s ní, vzdorovat jí a neustupovat.

