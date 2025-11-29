Jak jeden hovor U Suchý dásně pomohl Ukrajině přežít ruský útok
Ukázka z knihy České zbraně pro Ukrajinu, kterou vydává Respekt
Nestává se často, aby poměrně malá země výrazně promluvila do světového dění. Jednou z takových výjimek byla takzvaná muniční iniciativa, kdy Česko díky výjimečnému nasazení konkrétních lidí sehrálo významnou roli v zbrojní pomoci Ruskem napadené Ukrajině. Do zákulisí této mise nabízí unikátní vhled kniha České zbraně pro Ukrajinu, kterou napsali jsou redaktoři Respektu Ondřej Kundra a Tomáš Brolík. Vypráví dramatický příběh včetně neznámých detailů a celý obraz doplňuje reportážní svědectví obou autorů z napadené země. Knihu, z níž pochází následující ukázka, si můžete spolu s dalšími tituly z produkce Respekt Media můžete zakoupit v našem e-shopu.
Oblíbená rocková hospoda U Suchý dásně v pražském Podskalí nepochybně zažila tisíce rozmanitých rozhovorů mezi štamgasty, ale málokterý byl asi tak zásadní jako ten, který se tu odehrál osm dní před Vánocemi v roce 2021, i když to tehdy ani sami jeho účastníci netušili. Díky němu se v blížící se válce Ukrajina neměla Rusku bránit bez dostatečné výzbroje.
Tak jako každý rok se tady u piva sešli před blížícími se svátky. Na jedné straně stolu Tomáš Kopečný, na druhé straně dva jeho dlouholetí přátelé ze státní správy. Probírali život, rodiny a děti, ale vzhledem k mezinárodní situaci se rozmluva brzy stočila na Rusko. V jednu chvíli vytáhl jeden z Kopečného kamarádů telefon a ukázal společníkům čerstvý článek ruské agentury RIA Novosti, tiskového orgánu prezidenta Putina řízeného z Kremlu.
Nemusel ho překládat, všichni u stolu rozuměli rusky a společně si četli o tom, že v Česku přichází nová vláda Petra Fialy, která prý určitě bude „vyzbrojovat ukrajinské nacisty“ – a ti pak budou českými zbraněmi páchat zločiny na rusky smýšlejícím obyvatelstvu Ukrajiny. Text obsahoval i konkrétní výčet zbraní, jež chce Praha Kyjevu dodat, od vozidel bojové pěchoty přes houfnice až po salvové raketomety.
„Zasmál jsem se tomu, protože jsem věděl, že to tak není,“ vzpomíná Kopečný, který v rámci svého portfolia náměstka pro obrannou spolupráci často jezdil také na Ukrajinu, kde komunikoval se zbrojaři. V dalších minutách trojice marně spekulovala o tom, co Rusové textem sledují. „Ale přišlo mi, že by bylo skvělé, kdyby to, co se v článku píše, byla skutečně pravda. Ukrajina totiž byla ve velkém ohrožení,“ popisuje Kopečný první záblesk inspirace – takový účinek textu si jeho ruští autoři jistě nepředstavovali.
