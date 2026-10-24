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Psychologická poradna24. 10. 20264 minuty

Žijeme v duhové sešívané rodině, nevlastní syn to však před vrstevníky tají

Jak ho podpořit, aby se nebál, že se mu někdo bude posmívat a odsoudí ho?

Iveta Tanoczká
,
Denník N

Chtěla bych se poradit, jak postupovat ve velmi citlivé rodinné otázce. Už osm let žiji v duhové patchworkové (sešívané – pozn. red.) rodině. Mám dceru z předchozího vztahu se ženou a moje partnerka má dvě děti z manželství. S bývalým manželem se rozešli zcela v klidu a děti svého otce pravidelně navštěvují.

Děti spolu vycházejí dobře. Od ideální představy, kterou jsem na začátku našeho společného života měla, to má ale daleko. Největší problém je s mým nevlastním synem, který do této rodiny vstupoval jako nejstarší (šestiletý) a na rozdíl od svých mladších sester ji úplně nepřijal.

Před svými spolužáky tají, v jakém vztahu jeho matka žije. Doufala jsem, že se to časem změní, ale všechno se zhoršilo s nástupem puberty. Začal se zajímat o dívky, o svůj vzhled a velmi mu záleží na tom, co si o něm myslí spolužáci. Děsí se toho, že by se mu někdo mohl posmívat za jeho nestandardní rodinu.

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Nemá příliš velké sebevědomí a marně si lámeme hlavu nad tím, jak mu ho zvýšit. Myslím si, že kdyby si víc věřil, tak by ho to až tak nepronásledovalo. Nechci, aby musel žít ve lži a neustálém strachu z toho, že se to provalí.

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