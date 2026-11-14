Šéfová slyšela, jak s kolegyněmi rozebíráme, co nás na ní štve
Jak to napravit?
Asi půl roku pracuji v nové firmě. Práce mě baví a mám i docela fajn kolektiv. Zejména se šéfkou jsem dosud vycházela velmi dobře. Je sice náročná, ale férová, umí ocenit dobrou práci a nikdy jsem neměla pocit, že by si na někom zbytečně vybíjela nervy. Právě proto mě strašně mrzí, co se mi nedávno stalo.
Byli jsme s kolegyněmi v kuchyňce a rozebírali jsme jednu věc, která nás na šéfce štve. Začala s tím kolegyně, pak se přidala další a já se bohužel přidala také. Nebylo to nic extra hrozného, ale určitě to nebyly lichotivé poznámky. Hlavně jsem chtěla zapadnout. Ostatní se znají déle, mají mezi sebou své fórky a já jsem občas měla pocit, že jsem tam pořád trochu navíc. Když se konečně rozjela debata, nechtěla jsem být ta, která bude tiše sedět. Zapojila jsem se pár větami.
Jenže šéfka právě stála ve dveřích a zjevně slyšela dost na to, aby pochopila, o čem mluvíme. Nic nám neřekla, jen se otočila na podpatku a odešla. A já bych se tehdy nejraději propadla pod zem…
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