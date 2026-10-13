Povolební Praha: Spolu by stačila dvojkoalice, vítězní Starostové by rádi třetího do party
Vyjednávání o tom, kdo a jak povládne na pražském magistrátu, pokračují. Třetí den po volbách je pravděpodobná varianta tří stran
Tradičně nejsledovanější povolební vývoj se odehrává v Praze, kde vyjednávání o vládnoucí koalici diriguje vítězné hnutí STAN. Postupně setkává s koalicí Spolu, Prahou sobě a s Piráty – jedině se hnutím ANO vyjednávat o možné spolupráci nebude, jen se prý „ze slušnosti“ potkají. Ovšem i oťukávání čtyř politických subjektů nabízí díky volebním výsledkům několik možností.
Od začátku lídři naznačují, že hlavním stavebním kamenem by mělo být spojenectví Starostů se Spolu, takové uskupení má ale samostatně křehkou většinu 34 mandátů ze 65. Lídr STAN Petr Hlaváček už před volbami uvedl, že preferuje spolupráci právě s kandidátkou pod vedením občanského demokrata Tomáše Portlíka, který Starosty rovněž označuje za nejbližší partnery.
Zároveň ale Hlaváček prozatím vytrvale nastiňuje, že by chtěl mít na své straně větší podíl zastupitelů, než je nejtěsnější možná většina. „Nám osobně se moc nechce úplně do té užší s třiceti čtyřmi mandáty, ale nemůžeme to v tuhle chvíli vyloučit,“ říká v úterý dopoledne před pražským magistrátem politik, který posledních osm let měl na starosti územní rozvoj Prahy. I Portlík uvádí, že jeho družina případně nebude bránit širší spolupráci.
V tuto chvíli ale není jasné, zda třetím do party bude uskupení Praha sobě s někdejším náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherrem nebo Piráti, které do voleb vedla nová tvář, ekonomka Tereza Nislerová. Obě partaje by přitom byly naopak nejraději, kdyby se jednalo primárně o spolupráci ve složení STAN – Praha sobě – Piráti. Taková sestava ale zatím není na pořadu dne.
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